فتاة صينية تسرق الأضواء بعد تقليدها لـ عادل إمام في "شاهد ما شفش حاجة" ..بالفيديو

فتاة صينية تسرق الأضواء بعد تقليدها لـ عادل إمام في مشهد من "شاهد ما شفش حاجة" وتصدر اسمها الترند مع النجم عادل امام على محركات البحث بعد ساعات قليلة من تداول رواد السوشيال ميديا لمقطع فيديو لها..فما قصة هذا الفيديو ولماذا قامت هذه الفتاة بتقليد النجم عادل إمام؟ تعرفوا معنا على التفاصيل.

عادل امام ...بالنسخة الصينية في مشهد من "شاهد ما شفش حاجة"

الفنان المصري عادل إمام تصدر اسمه محرك البحث الشهير "غوغل" مع فتاة صينية خلال الساعات الماضية عقب تناقل نشطاء السوشيال ميديا بشكل واسع مقطع فيديو لفتاة صينية وهي تقوم بأداء دور الفنان المصري عادل امام في مسرحيته الشهيرة "شاهد مشافش حاجة".

وحاولت الفتاة الصينية التي تدعى آسيا تقمص شخصية الفنان عادل إمام في احد مشاهد مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" في المحكمة، وظهرت في مكان شبيه بخشبة المسرح وهي ترتدي ملابس متطابقة مع الملابس التي ارتداها الزعيم، وقامت بتقليد طريقة كلامه وتعابير وجهه بشكل ملفت حيث تحدثت بنفس الحوار مع حاجب المحكمة في المسرحية "برعي" والذي لعب دوره الممثل سامي جوهر.

الفتاة الصينية آسيا أعربت عن سعادتها بتقليد مشهد من مسرحية كلاسيكة للفنان عادل إمام، موضحة أنها عرفت بعادل إمام عن طريق أحد أصدقائها الذي كان يتفاعل ويضحك مع مشاهده في أعماله الفنية، وحينما تعثرت في فهم جمله بادر صديقها بمحاولة لتقليده وتسهيل اللهجة المصرية ومن هنا بدأت تحب الطريقة التي يتميز بها الفنان عن بقية نجوم الكوميديا.

ولاقى الفيديو اهتمام الجمهور بشكل كبير الذين تناقلوه وأشادوا بموهبة الفتاة الصينية ومحاولتها للنطق باللعة العربية وحسن اختيارها لشخصية النجم الكوميدي عادل امام .

عادل امام خارج سباق دراما رمضان 2021

على صعيد آخر، تلقى محبو النجم عادل امام خبراً محزناً بعد تأكيد خروج الزعيم من سباق دراما رمضان 2021 وذلك بناء على رغبته بناءً لأخذ استراحة هذا العام من المسلسلات الدرامية وتفادي ارهاق التصوير الطويل ، بينما تتحدث التقارير عن استعداد عادل إمام للمشاركة في أحد الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة بمشاركة أحد النجوم الشباب.

وكان الزعيم قد شارك في رمضان الماضي بمسلسل "فلانتينو" وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني.

أحداث المسلسل تتمحور حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس انترناشيونال هو وزوجته ولكن تدور بينهم بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.