تم الاعلان عن موعد عرض المسرحية الاخيرة للزعيم عادل امام "بودي جارد"، وذلك عبر منصة شاهد vip، في أول عرض لها بعد سنوات من تقديمها على المسرح، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

اعلان موعد عرض مسرحية عادل امام بودي جارد تحت رعاية هيئة الترفيه

كشفت منصة "شاهد VIP" عن موعد عرض مسرحية "بودي جارد"، آخر مسرحيات الزعيم عادل إمام، وذلك في 26 فبراير الجاري، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومجموعة MBC، في أول عرضٍ حصري للمسرحية حول العالم خارج خشبة المسرح، وبعد 21 عاماً من الانتظار.

العرض الأول لمسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام

يُذكر بأن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد أعلن مسبقا عن حصول هيئة الترفيه على حقوق عرض مسرحية عادل امام "بودي جارد"، لأول مرة، وذلك عبر منصة شاهد vip، في أول عرض لها بعد سنوات من تقديمها على المسرح.

ويعد عرض مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام هو العرض الأول للمسرحية، بعد 21 عاما من بدء عروضها عام 1999، والتي تعد أطول المسرحيات عرضا في الوطن العربي، وكانت مسرحية "بودي جارد" دوت الخليج المسرحية الأخيرة التي قام الزعيم عادل إمام ببطولتها، وهي من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وشارك في بطولتها عدد من النجوم من أبرزهم عزت أبوعوف، وسعيد عبد الغني، وشيرين سيف النصر، وعُرضت في الفترة ما بين 1999 و2010.