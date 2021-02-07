فيديو يوسف شعبان يكشف تفاصيل حالته بعد الحديث عن تدهور صحته وجزء ثالث من "المال والبنون"!

يوسف شعبان النجم المصري الكبير رد على الشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية حول مرضه في مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المعروض على قناة الحياة المصرية، كما كشف الفنان المصري عن أمنيته بتقديم جزء جديد من المسلسل الشهير "المال والبنون" الذي شارك في بطولته وعرض في تسعينات القرن الماضي.

يوسف شعبان يكشف تفاصيل وضعه الصحي

يوسف شعبان أكد في المكالمة الهاتفية التي أجرها مع برنامج "واحد من الناس" على استقرار حالته الصحية وعدم صحة الشائعات التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الماضية حول مرضه وتدهور حالته الصحية بشكل كبير، وطمأن الفنان المصري محبيه وأكد أنه في صحة جيدة فقال:"هناك شائعات انتشرت خلال الأيام الماضية حول تدهور حالتي الصحية وأنني مريض، وهذا غير صحيح، فأنا الحمدلله صحتي جيدة وبخير".

يوسف شعبان يطالب بتنفيذ جزء ثالث من "المال والبنون"

يوسف شعبان تحدث كذلك عن فكرة تقديم جزء ثالث من مسلسل "المال والبنون" وطلب تنفيذ هذه الخطوة من الجهات المنتجة، مؤكدا أن كل صناع العمل قادرين على تنفيذ هذا الجزء الجديد إذا كان هناك نية لإنتاجه بالفعل فقال الفنان يوسف شعبان: "مستعد لجزء ثالث من المسلسل لكن القائمين على عملية الإنتاج هم من بيدهم الأمر، واعتقد أن (المال والبنون) من الممكن أن يتم تنفيذ جزء ثالث منه، واتمني أن يتحقق ذلك وأعتقد أن كل من محمد جلال عبدالقوي مؤلف العمل، وكذلك المخرج مجدي أبو عميرة قادرين على تنفيذ هذا".

مجدي أبو عميرة: "يوسف شعبان من أبرز المساندين لي في بداياتي"

مجدي أبوعميرة مخرج مسلسل "المال والبنون" أكد أن هناك معالجة درامية تم تنفيذها بالفعل للجزء الثالث من العمل، وكان من المفترض ان يتم كتابة هذا الجزء من المسلسل بشكل كامل عقب انتهاء الجزء الثاني فقال: " هناك جزء ثالث من (المال والبنون) وتم كتابة المعالجة الدرامية له في وقتها، لكن لم يتم كتابة هذا الجزء من قبل المؤلف على الرغم من وضعنا خطة لتنفيذه بعد الجزء الثاني".

مجدي أبو عميرة أكد كذلك على الدور الكبير الذي لعبه الفنان يوسف شعبان في مسيرته وأوضح أن الفنان المصري كان من أبرز الداعمين والمساندين له فقال: "يوسف شعبان أثناء تصوير مسلسل (المال والبنون) أشاد بي وأكد أنني ينتظرني مستقبل كبير، فكان من المساندين والداعمين لي في بداية مسيرتي ليس فقط في (المال والبنون) بل من لحظة عملي معه في الأعمال الدرامية الدينية التي شارك هو في بطولتها وكنت في ذلك الوقت أعمل مخرج منفذ".