فيديو زينب العسكري تحتفل بعيد ميلادها الـ47 مع بناتها وسط أجواء فخمة

زينب العسكري الفنانة البحرينية المعتزلة أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بعدما ظهرت في أجواء احتفالية فخمة للغاية بمناسبة عيد ميلادها الـ47.

زينب العسكري تحتفل بعيد ميلادها الـ47

زينب العسكري نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو من احتفالها بعيد ميلادها الـ47 والذي أقيم في أجواء احتفالية كبيرة حرصت فيها النجمة البحرينية على الكشف عن فخامة الحفل من حيث تصويره بشكل احترافي وراقي بالإضافة إلى كافة التفاصيل الخاصة به من ناحية كعكة عيد الميلاد التي نالت إعجاب الكثير من متابعيها والتي تزينت كذلك بصورة لزينب العسكري وهي تمتطي الخيل، كما ظهرت محاطة كذلك ببناتها الثلاثة، وعلقت الفنانة المعتزلة على الفيديو الذي نشرته فكتبت: "حفلة عيد ميلادي شعور جميل ان تمضي السنوات والأحباب من حولك قريبين بإحساسهم ومشاعرهم الجميلة معك، شكرا لمشاركتكم فرحة بيوم ميلاد إنسانة تتمنى ان يكونوا أحبابها دوم بخير وسعادة".

جدل واسع بسبب الأجواء الاحتفالية الفخمة لعيد ميلاد زينب العسكري

زينب العسكري تفاعل العديد من أصدقائها ومحبيها مع الفيديو الذي نشرته وكان من بينهم الفنانة هيفاء حسين التي كتبت: "كل عام وانتي حلوة وروحج احلى"، بينما ردت عليها الفنانة زينب العسكري فكتبت: "حبيبتي وغاليتي وجميلتنا هيفاء حسين شكرا لج"، بينما وجهت كذلك الفنانة زينب العسكري الشكر لصديقتها الفنانة زينب عبدالرحيم التي حرصت على التواجد في حفل عيد الميلاد وتقديم التهنئة لها فكتبت زينب العسكري: "شكرا من القلب لصديقتي الغالية علي قلبي الفنانة فاطمة عبدالرحيم مشاركتها فرحتي دوم ما تقصر فديتها"، بينما هاجم بعض من المتابعين الفنانة زينب العسكري والفخامة التي أقيم بها حفل عيد ميلادها والتي اعتبره البعض مبالغ فيها خصوصا مع الإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى الأجواء الاحتفالية الضخمة التي حرصت على تنفيذها الفنانة المعتزلة في عيد ميلادها.

زينب العسكري تنفي خضوعها لعمليات تجميل في الوجه

زينب العسكري قد واجهت خلال الفترة الماضية هجوما من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حيث اتهمت بالخضوع لعمليات تجميل تسببت في تغير ملامحها، لكن الفنانة البحرينية ظهرت في مقطع فيديو لها نشرته عبر "سناب شات" ردت من خلاله على اتهامات خضوعها لعمليات التجميل بعدما رأى الجمهور بأن ملامحها تغيرّت كثيراً عما عهدوها عليه اثناء فترة شهرتها في التمثيل، حيث أكدت بأنها لم تخضع لأي عمليات في وجهها موضحة بأن التغيير يعود بشكل طبيعي إلى التقدم بالعمر مع السنوات، فقالت زينب العسكري: ":انا ما غيرت شكلي الأيام والسنين دوت الخليج تغير الشكل وهو شيء طبيعي، ولم أجري عمليات تجميل في أنفي، غيرت فقط رسمات حواجبي، ولم اخضغ لحقن الفيلر في الخدود انما اكتفيت بأبر النضارة للي تخلي البشرة مليانة وتشدها".