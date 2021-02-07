الصورة الأولي لإدوارد في كواليس "كوفيد 25"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان إدوارد، صوره تجمعه بالمخرج أحمد نادر جلال، والفنانة أيتن عامر وذلك خلال كواليس تصوير مسلسل "كوفيد 25".

ونشر ادوارد، الصورة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "أول يوم تصوير كوفيد 25 مع المخرج الجامد أحمد نادر جلال والقمر ايتن عامر بطولة النجم يوسف الشريف".

وانضم الفنان إدوارد إلى قائمة أبطال مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، واخراج أحمد نادر جلال، وتأليف انجي علاء ويعرض فى 15 حلقة فقط، وهى نوعية جديدة من المسلسلات تقدمها شركة سينرجى.