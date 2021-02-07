فن ومشاهير

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يهدي دورته لروح "مفيدة التلاتلي"

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القاهرة - محمد ابراهيم - قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بإهداء الدورة الخامسة التي ينظمها المهرجان في شهر مارس المقبل اهداء الدورة لروحها عرفانًا بما قدمته طول مشوارها.

وأكد المهرجان في بيان صادر منذ قليل أنهم يعربوا عن حزنهم برحيل مفيدة التلاتلي حيث تفقد السينما التونسية والعربية واحدة من أهم رموزها، التي حملت على عاتقها مهمة التعبير عن معاناة المرأة، ونجحت في طرح مشاكلها على الشاشة الفضية بحرفية شديدة في أفلامها "صمت القصور، نادية وسارة، موسم الرجال".

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن ما أبدعته مفيدة التلاتلي خلال مسيرتها السينمائية، سيبقى طويلًا في ذاكرة كل عشاق الفن السابع، سواء عطائها كمونتيرة تعاونت مع عدد من كبار المخرجين العرب، أو ككاتبة للسيناريو، أو كمخرجة قدمت للشاشة التونسية والعربية واحدة من أهم نجمات جيل الشباب وهى الفنانة "هند صبري" في فيلمها الأول "صمت القصور".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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