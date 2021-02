اليز ليبيك تستعد لأغنية جديدة تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة الأمريكية اليز ليبيك، الشهيرة بلقب 'حكاية' لتسجيل أغنية "On my way" وتمزج في الأغنية ما بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية والأغنية من كلمات الشاعر احمد علاء الدين وألحان اليز ليبيك بالتعاون مع زووم وتوزيع زووم وإنتاج مشترك ما بين اليز ليبيك وشركة AZ Production.

وكانت قد حصدت أغنية we are all inflected التي قامت المطربة الأمريكية إليز لبيك بتسجيلها وإنتاجها في ستوديوهات صوت الحب بالقاهرة وتوزيعها في الولايات المتحدة جائزة أفضل أغنية في المهرجان العالميhalloywood music media awardsالمعروف بـ HMMA.

وحصلت إليز من قبل عن العديد من الجوائز مثل الميوزك أورد music award عن ألبوميها "Orgin وSAQAARA RISING والتى تعاونت من خلالهما مع موزعين ومؤلفين مصريين، وشاركها بالغناء بأكثر من اغنية الشيخ محمود التهامى، لتجمع بين سحر الموسيقى الشرقية المتمثلة فى الإنشاد الصوفى والألحان الغربية، ما أنتج عملا فنيا مميزا مدمج بين الثقافة الغربية والشرقية.