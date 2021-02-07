الحبيب.. وليد توفيق بصحبة راغب علامة

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان وليد توفيق، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له برققة المطرب راغب علامة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت وليد توفيق بصحبة راغب، في مطار بيروت وعلق علي الصور قائلاُ:" من مطار بيروت إلى #دبي الغالية برفقة الحبيب أبو خالد".

في سياق متصل، يحيى النجم اللبنانى راغب علامة حفلا غنائيا في أوبرا دبي يوم 12 شهر مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه ومفاجآت لجمهوره.

وكان قد شارك الفنان راغب علامة جمهوره بفيديو له بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد من داخل منزله بعد انتهاء الحجر المنزلي.

وقال راغب علامة في الفيديو الذي نشره عبر استوري بحسابه بـ إنستجرام قائلا "بعد أسبوعين من الحجر المنزلي أتت فحوصات كورونا، سلبية والحمدلله، طبعًا كانوا أسبوعين فيهم أعراض وحرارة وتعرّق وأدعوا كل واحد يحس بأي أعراض يحجر نفسه ويخاف على المجتمع وأهله ومحبينه مافي شيء أهم من الصحة، حمدًا لله على سلامة الجميع والله يشفي الجميع».

وأعلن الفنان راغب علامة أعلن سلبية مسحة كورونا بعد أسبوعين من التعب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب عبر في تدوينته قائلاُ:"منذ حوالي اسبوعين شعرت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني الحجر الكلي فالتزمنا بالكامل، وأعطاني إرشادات وبعض الڤيتامينات المطلوبة أما اليوم أجريت فحص الـ pcr والنتيجة والحمدلله رب العالمين سلبية والفحوصات ممتازة الحمد لله".