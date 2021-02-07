هكذا احتفلت عائشة بن احمد بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة التونسية عائشة بن احمد، صورة جديدة لها مع قطتها وذلك احتفالا بعيد ميلادها .

حيث نشرت عائشة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتى ظهرت فيها مع قطة سوداء، وعلقت: "سنة زادت.. وأحلام وحبايب وأفراح جديدة إن شاء الله بش تزيد.. عيد ميلاد سعيد"؟

من ناحية أخرى، تعود الفنانة عائشة بن أحمد، إلى الدراما التونسية، التي غابت عنها لمدّة 8 سنوات، من خلال مسلسل "حرقة" للمخرج لسعد الوسلاتى، وسيناريو عماد الدين الحكيم، وسيعرض العمل فى شهر رمضان على تليفزيون تونس الوطنى وبعض المحطات الفضائية

ويتضمن المسلسل رؤية فنية لقضايا اجتماعية، تتناول في طرحها الهجرة السرية من منطلقات مغايرة للمضامين السائدة وتلقي الضوء على معاناة المهاجرين غير الشرعيين من مفقودين في عرض البحر وناجين في مراكز الحجز بعد وصولهم للتراب الايطالي