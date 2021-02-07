المتعة والشغف في حياتي.. أنغام تعبر عن حبها للموسيقى والغناء

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت المطربة أنغام صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة ناعمة.

وظهرت أنغام، باطلالة أنيقة مرتدية توب شيفون باللون الأسود، ووضع لمسات رقيقة من الألوان الترابية للعيون، وأحمر شفاه باللون الأحمر، وعلقت على الصورة، قائلة: "المتعه والشغف في حياتي الموسيقي الغناء".

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤخرًا، ألبوم "مزح" لـ أنغام، عبر القناة الرسمية لروتانا على يوتيوب.

ويضم ألبوم "مزح" عددًا من الأغاني منها "غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، ابطي علي، تسلم يدينه، طاولة، ألف آسف، هنا وهناك، ثلاث حروف".

وتتعاون "أنغام" في الألبوم مع عدد من الشعراء، من بينهم بندر بن عبدالمحسن، وعبد الرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، وواحد، والجادل، وقوس، وغيرهم"، ومن الموزعين "خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، وبشــار سلطان، وآخرون.