"عيد الحب" يجمع محمد محسن وهبة مجدي في أغنية جديدة



وتم تصوير الأغنية كفيديو كليب مع شركة «لايف ستايلز ستوديوز» والمخرجة بتول عرفة، والمقرر طرحه رسميًا تزامنًا مع احتفالات عيد الحب منتصف فبراير الجاري.

أغنية "أهلًا بيك" من كلمات الشاعرة نور عبد الله، وألحان محمد النادي، وتوزيع يحيي يوسف، وهم نفس فريق العمل الذي اجتمع من قبل في أغنية «في قلبي مكان»، التي حققت نجاحًا كبيرًا.

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وطرح محمد محسن، خلال الفترة الماضية عدد من الأغاني على مواقع السوشيال ميديا، ومنها إعادة غناء الأغاني الوطنية والنشيد الوطني بصوته وتفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان محمد محسن، لطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب، وتشاركه في كليب الأغنية زوجته الفنانة هبه مجدي، وتحمل الأغنية عنوان "أهلًا بيك".