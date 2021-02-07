هند صبري تنعى وفاة المخرجة مفيدة التلاتلي

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة هندي صبري وفاة المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي:تويتر".

وكتبت "صبري" قائله: "المرأة التي غيّرت حياتي رحلت اليوم، المرأة الّتي اكتشفتني ورأت ما لم يراه غيرها، رحلت اليوم وطوت صفحة لم أكن جاهزة لطيّها"، وقالت هند صبرى فى تغريدات عبر حسابها الرسمى بتويتر:"المرأة اللّتي غيّرت حياتي رحلت اليوم..المرأة الّتي اكتشفتني ورأت ما لم يراه غيرها، رحلت اليوم وطوت صفحة لم أكن جاهزة لطيّها. "موفا".. المرأة، الأمّ، الصّوت الرنّان، الإحساس المرهف الّذي أتعبها وجعلها تصنع روائع سينمائية في نفس الوقت".

يذكر أن المخرجة مفيدة التلاتلي توفت صباح اليوم عن عمر ناهز الـ72 عاما.