هند صبري عن رحيل مفيدة التلاتلي: المرأة التي غيرت حياتي

حرصت الفنانة الكبيرة هند صبرى، على نعي المخرجة التونسية مفيدة التلاتلى، قائلة :"المرأة التي غيّرت حياتي رحلت اليوم، المرأة الّتي اكتشفتني و رأت ما لم يراه غيرها، رحلت اليوم و طوت صفحة لم أكن جاهزة لطيّها".

وقالت هند صبرى عبر حسابها بموقع بتويتر :"المرأة اللّتي غيّرت حياتي رحلت اليوم..المرأة الّتي اكتشفتني و رأت ما لم يراه غيرها, رحلت اليوم وطوت صفحة لم أكن جاهزة لطيّها. "موفا".. المرأة، الأمّ، الصّوت الرنّان، الإحساس المرهف الّذي أتعبها و جعلها تصنع روائع سينمائية في نفس الوقت".