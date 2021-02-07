في أول ظهور له بعد الإصابة بـ كورونا.. صبري فواز يمازح جمهوره

ظهر الفنان صبري فواز في مقطع مصور عبر صفحته بموقع فيسبوك يؤكد خلاله إصابته بـ فيروس كورونا المستجد، وحرص على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، حامدا الله على كل شئ.

وأعلن الفنان صبري فواز إصابته بفيروس كورونا المستجد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال صبري فواز مازحا: "زود عندك يا ابني.. كورونا واتكورنا.. الحمد لله على كل شيء".

يشار إلى أن الفنان صبري فواز يشارك في سباق المارثون الرمضاني من خلال مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان وعرض له منذ أشهر مسلسل أسود فاتح مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي".