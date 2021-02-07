سلطان القاسمي يصدر كتابه (أيها العزيز)

مسقط ـ الوطن:

صدر مؤخرًا للكاتب سلطان بن محمد القاسمي كتابه بعنوان (أيها العزيز) في 96 صفحة من القطع المتوسط عن مكتبة كنوز المعرفة، وهو عبارة عن رسائل دونها الكاتب من واقع تجربته في الحياة، ويبحث في علاقات المودة، وأسباب الترابط والمحبة، ويُقدِّم نموذجًا فريدًا للأسرة الناجحة: تعاملًا، وتكاملًا، وأخلاقًا، ومعاملاتٍ، وصلةَ رَحِمٍ، فيجول بنا بين أفنان الودِّ، وبساتين الحب، وينصح هنا، ويقدم إضاءة هناك، ويمنح القلب فكرًا، والعقل رؤيةً، والعين جمالًا، والذات رِيًّا، يقدِّم لك النصحَ بطريقة رقيقة، حديثة، ويجول بك بين ورود الأخلاق، حيث يقول : (القاسمي) : تجدون في الكتاب نصائح تأخذ بالقلوب وتجذب المحبوب ورياضًا من مسك الكلام وعبق الحديث يخاطب كل قارئ ويأخذ بيده إلى الغايات،

نعتبقُ نسيمها، ونَشْتَمُّ مِسْكها، ونتنفس أريجها، فهي منظومة متكاملة لكلِّ العائلة، والبيئة المحيطة بها، محملة بنُبْل الأخلاق، وكريم الشِّيَم.