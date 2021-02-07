مسقط ـ الوطن:
صدر مؤخرًا للكاتب سلطان بن محمد القاسمي كتابه بعنوان (أيها العزيز) في 96 صفحة من القطع المتوسط عن مكتبة كنوز المعرفة، وهو عبارة عن رسائل دونها الكاتب من واقع تجربته في الحياة، ويبحث في علاقات المودة، وأسباب الترابط والمحبة، ويُقدِّم نموذجًا فريدًا للأسرة الناجحة: تعاملًا، وتكاملًا، وأخلاقًا، ومعاملاتٍ، وصلةَ رَحِمٍ، فيجول بنا بين أفنان الودِّ، وبساتين الحب، وينصح هنا، ويقدم إضاءة هناك، ويمنح القلب فكرًا، والعقل رؤيةً، والعين جمالًا، والذات رِيًّا، يقدِّم لك النصحَ بطريقة رقيقة، حديثة، ويجول بك بين ورود الأخلاق، حيث يقول : (القاسمي) : تجدون في الكتاب نصائح تأخذ بالقلوب وتجذب المحبوب ورياضًا من مسك الكلام وعبق الحديث يخاطب كل قارئ ويأخذ بيده إلى الغايات،
نعتبقُ نسيمها، ونَشْتَمُّ مِسْكها، ونتنفس أريجها، فهي منظومة متكاملة لكلِّ العائلة، والبيئة المحيطة بها، محملة بنُبْل الأخلاق، وكريم الشِّيَم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطان القاسمي يصدر كتابه (أيها العزيز) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.