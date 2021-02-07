المصور مالك المعولي يعكس جماليات الأماكن الطبيعية

كتب- خالد بن خليفة السيابي:

المصور مالك بن حمد المعولي يعكس بالضوء جمالية ولاية الرستاق، حيث حطت رحال عدسته في العديد من الأماكن الخلابة التي تتضمن مشاهد متنوعة يبحر معها الملتقي بذائقته في غياهب الجمال الساحر، وبالصورة استطاع المصور تعريف العالم الخارجي بجمالية ولايته.

وحول رحلته الضوئية يقول مالك المعولي : قمت مؤخرا بزيارة العديد من الأماكن الطبيعية في الرستاق وقمت بتوثيق هذه القرى والبلدان بالصورة، والغاية من هذا النشاط الضوئي أن أكون مرشدا سياحيا، وأن أعرف الناس أن في هذا البلد أماكن تستحق عناء الوصول إليها، وقمت بزيارة العديد من الأودية والعيون وغيرها من المعالم التي تشتهر بها ولاية الرستاق كقرية الفراعة وجبل شمس في واي السحتن وبلد سيت بوادي بني عوف وبلدة الغشب والخاضة والحوقين وغيرها من الأماكن التي تزخر بالعديد من المقومات البيئية والمناظر الساحرة التي تعزز الجذب السياحي التي يبحث عنها المواطن والمقيم والزائر إلى هذا البلد المفعم بجمال الطبيعة .

وأضاف : المزروعات الخضراء في هذه الأماكن كبساط أخضر هادىء يبعث في المكان جوا من السكون والطمأنينة والنمو والتوازن الذي يبحث عنه الانسان للتخلص من ضغط وسلبية الحياة ولكي يجدد أفكاره لقادم أجمل، وفي فترات سابقة قام مجموعة من المصورين الخليجيين والعرب بزيارة هذه المقاصد وقامت عدساتهم بتوثيق سحر الطبيعة ، أما عني شخصيا سوف أعمل وأبحث عن أماكن أخرى لكي أقتنص صورا نادرة لم تصل إليها عين العدسة من قبل، وكل هذا الترحال من بقعة لأخرى يزيدني توهجا وعطاء ومثابرة وأتمنى من جميع المصورين البحث عن النوادر من الصور التي تشد الناس وتحرك مشاعرهم الحالمة.