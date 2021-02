«عُمق » تعرض 27 فيلما عمانيا قصيرا فـي صالات السينما

مسقط ـ «الوطن»:

على مدى يومين بدءا من اليوم وحتى الغد تبدأ مسابقة عمق للأفلام عرض الأفلام المتأهلة لمسابقتها في صالات نوفا سينما في مول مسقط حيث سيتم عرض ٢٧ فيلما عمانياً موزعة على اليومين، وقال خالد بن عبدالله العبري رئيس لجنة جائزة عمق للافلام أن أهمية هذه الجائزة وعرضها في دور السينما هي وسيلة لتمكين هذه الأفلام ودفع بهن نحو العالمية، حيث من الممكن للجميع حجز تذاكر وحضور الأفلام عبر الحجز من الموقع الالكتروني لصالة السينما. حيث تضم المجموعة الأولى أفلام (الناجي الأخير) و(sacked) و(براءة) و(متى؟) و(ليش أنت كذا؟) و(سياج بلا ظل) و(حميد) و(نفسي أرتاح) و( يا ليت) و(طريق المنارة) و(ليلة ماطرة و(مخمخة) و(هرجة) و(Agent AAA)، فيما تضم المجموعة الثانية أفلام (من الأرض للبشر) و(Distress) و(طي) و(دهوي) و(الوحوش) و(صوت الصمت) و(سيارة حامد) و(الصندق) و(نملة) و(قبل عشرين سنة) و(كورونا) و(Japan Through My Lens) و ( The Godmother).

وجاءت هذه الجائزة في النسخة الأولى في السلطنة كمسابقة محلية مفتوحة لجميع العمانيين الشباب و تنظم هذه المسابقة شركة عُمق للإنتاج الفني وبدعمٌ من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتأتي بهدف التشجيع على صناعة الأفلام في السلطنة حيث استقطبت مجموعة كبيرة من الفنانين العمانيين الذين أبرزوا تنوع ثقافي وفكري واجتماعي وتراثي لعادات وتقاليد أصيلة ؛ وشارك في المسابقة ٤٢ فيلم بمعدل ٤٥٠ كاجمالي العمالين في الافلام وتنوعت مواضيعها بين الأفلام الوثائقية والدعائية والسينمائية، واختارت اللجنة منها ٨ أفلام لمجموعة جوائز.