فن ومشاهير

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

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القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة حلا شيحة، لعقد قرانها على الداعية والمنتج معز مسعود بعد قصة حب وخطوبة استمرت عدة أشهر، ويتم عقد القران داخل قاعة صغيرة بأحد فنادق القاهرة.

ويقتصر على الأسرتين والمقربين للغاية فقط، وتم تأجيل الزفاف خلال اليومين الماضيين بسبب أزمة برد شديدة لوالدة الفنانةة حلا شيحة.

وفي سياق آخر، شاركت حلا شيحة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عادل سلطان، بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، جومانا مراد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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