بصورة مع قطتها عائشة بن أحمد تحتفل بعيد ميلادها الـ32

احتفلت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ32، حيث إنها من مواليد يوم 7 فبراير 1989، وذلك عبر حسابها علي "إنستجرام"

نشرت عائشة، صورة جديدة لها ظهرت فيها مع قطة سوداء، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "سنة زادت.. وأحلام وحبايب وأفراح جديدة إن شاء الله بش تزيد.. عيد ميلاد سعيد".



يحل اليوم الأحد 7 فبراير، عيد ميلاد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، الـ 38.



قدمت عائشة بن أحمد العديد من الأعمال الفنية كان من بينها: فيلم أوغسطينوس ابن دموعها للمخرج الراحل سمير سيف، والخلية، وزيزو، وعزيز روحو، وغيرها من الأفلام.



كما شاركت عائشة بن أحمد في كل من مسلسل شهادة ميلاد، ونسر الصعيد، والسهام المارقة، وأبواب الشك، وأبو جبل، وألف ليلة وليلة، وغيرها.





