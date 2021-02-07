بـ آيس كاب.. هند عبد الحليم بإطلالة شتوية تبرز أنوثتها

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة ساحرة شتوية كشفت عن أناقتها وأنوثتها المعتادة التى تتألق بها أمام الجمهور، حيث ارتدت بلوفر بيج فاتح، ونسقت مع هذه الإطلالة ايس كاب.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج التى تماشت مع بشرتها، وتركت شعرها منسدلًا على اكتافها وعلقت "كريز كريز احمر شفايف كريز كريز ????????"
جدير بالذكر أن هند عبد الحليم عرض لها مؤخرا، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.
وقدمت هند عبد الحليم في رمضان عام 2016 أربعة مسلسلات، هي: "فوق مستوى الشبهات" بطولة يسرا، أحمد حاتم ونجلاء بدر وإخراج هاني خليفة، و"بنات سوبر مان" مع ريهام حجاج، شيري عادل، يسرا اللوزي وإخراج حسام علي، و"راس الغول" مع محمود عبدالعزيز، ميرفت أمين، فاروق الفيشاوي وإخراج أحمد سمير فرج، و"الميزان" مع غادة عادل، أحمد فهمي وباسل خياط وإخراج أحمد خالد موسى.
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