بـ إطلالة جديدة .. نوال الزغبي لـ متابعيها : أول مرة أتخطف قدام الدنيا

شاركت المطربة نوال الزغبى متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
وعلقت نوال الزغبى على الصورة قائلة " انا #عقلي_وقف مش عارفة انا مالي بجد اول مرة اتخطف قدام الدنيا بحالها.... ".
على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.
يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة.
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