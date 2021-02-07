زواج حلا شيحة ومعز مسعود .. تعرف على الزيجات السابقة للاثنين

تحتفل غدا الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها على الداعية معز مسعود وذلك داخل احدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وبحضور عدد من المقربين والاصدقاء والاهل.

وبعد إعلان زواجهما كان لكل منهما تجارب زيجية سابقة وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

حلا شيحة :

تزوجت الفنانة حلا شيحة مرتين قبل زواجها الثالث من معز مسعود والذى من المقرر أن يقام غدا حيث تزوجت من الفنان هانى عادل فى بداية حياتها الفنية عام 2006، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفنى وتم عقد قرانهما بالفعل وقاما بتحديد موعد حفل الزفاف، ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب.

واختفت حلا نهائيًا وأغلقت هاتفها ولم تعد تظهر في الأماكن العامة أو في أي مناسبة، وهو ما فعله هاني أيضًا، حيث أغلق هاتفه وسافر إلى فرنسا لزيارة ابنته من زوجته الفرنسية السابقة.

وصرح هانى عادل فيما بعد عن سبب الانفصال قائلا إن الطلاق حدث بينه وبين حلا في هدوء شديد، فهناك بعض الأشياء التي تجعل علاقات الحب لا تكتمل ولا يكون أحد الطرفين له صلة بها.

وتزوجت حلا للمرة الثانية من الكندى يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عاما وأنجبا أبناءهما الـ 4.

وانفصلت حلا عن يوسف هاريسون بشكل رسمي قبل 5 أشهر من إعلان انفصالها عنه في 2019، وقالت إنها تحترمه، خاصة أنه والد أبنائها، كما شدَّدت حلا على رفضها تدخل أي شخص في حياتها الشخصية.

زيجات معز مسعود :