بلقيس فتحي لمنتقدي كليب حالة جديدة: يخبط دماغه فى الحائط

ردت الفنانة بلقيس فتحى بقوة على منتقدى كليب أغنيتها الجديدة "حالة جديدة" الذى طرحته منذ ايام قليلة ولقى العمل حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض له.

وقالت بلقيس فتحى فى لقاء ببرنامج "et بالعربى" : ان منتقدى كليبى الجديد "حالة جديدة" يعد نوعا من المؤامرة وكل ما يمكن قولة اننى مقتنعة تماما بما قدمته وهو شكل جيد ومختلف وليس من المعقول ان يتم الانتقاد بينا على ان العمل تشابه فى نقطة ما مع كليب اخر.

واضافت بلقيس : اللى ما يعجبه الكليب يخبط دماغه فى الحائط.