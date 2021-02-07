بوسي فى إطلالة جديدة .. ومتابع: إيه اللي مزعلك .. شاهد

نشرت الفنانة بوسي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر يابوسي - ايه الى مزعلك - ماشاء لله قمر

يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كرمت النجمة بوسى، ومنحتها درع الجامعة، بعد إحيائها حفلًا غنائيًا مميزًا على خشبة مسرح الجامعة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وجاء الحفل تزامنًا مع نهاية 2020 التي أجبرت العالم على التباعد والانعزال، لتختار بوسي توديعها بجرعة أمل بغناء عدد من أغنياتها التي مزجت فيها بين البهجة والتفاؤل، وجاءت اطلالة بوسي بفستان أسود أنيق جذب الأنظار.