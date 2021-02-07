بعد إعلان زواجهما.. فارق العمر بين حلا شيحة ومعز مسعود

تحتفل غدا الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها على الداعية معز مسعود وذلك داخل احدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وبحضور عدد من المقربين والاصدقاء والاهل.

وما لا يعرفه الكثيرون أن معز مسعود يكبر حلا شيحة بسنة واحدة، فهو من مواليد 1978 ولديه 43 عامًا أما حلا فلديها 42 عاما فهي من مواليد 1979.

وكان خرجت عديد من الاقاويل منذ اشهر قليلة حول ارتباطهما وتحديدا فى يوم 23 سبتمبر طالت الأقاويل الفنانة حلا شيحة على مدار أيام لارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، ولم تعلق حلا شيحة وقتها بالإيجاب أو بالنفى، لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا "جيتار"، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".

ووقتها رد الفنان التشكيلى أحمد شيحة على الأقاويل التى طالت ابنته حلا عن ارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، موضحا أنه فوجئ بكل هذه الأخبار المنشورة بشأن هذه العلاقة، دون أن يكون هناك ارتباط رسمى بين ابنته ومعز، مشيرًا إلى أن الأخير لم يحدثه فى أى شىء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن.

وقال الفنان التشكيلى أحمد شيحة إن معز مسعود من أصدقاء الأسرة، وحال وجود عريس لابنته حلا شيحة يكون مناسبا لن يتردد سواء هو أو غيره، مؤكدا أن حلا من حقها الزواج حيث ترعى أبناءها بمفردها.

وظل اسما الداعية "معز مسعود" والفنانة حلا شيحة يتصدران مؤشرات البحث جوجل لأيام عديدة لوجود قصة حب بينهما، لكن لم يؤكدا أو ينفيا علاقتهما.

حلا تعلن عن علاقتها بـ معز مسعود :

في 2 ديسمبر أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكِ يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدين عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

زواج حلا شيحة ومعز مسعود غدا :

تحتفل الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها على المنتج والداعية معز مسعود بعد إعلان ارتباطهما مؤخرًا ومن المقرر عقد القران غدًا، الاثنين 8 فبراير، في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد محدد من الأهل والمقربين، ويفرض الثنائي السرية التامة على تفاصيل الحفل.