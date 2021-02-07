وقال رشوان توفيق فى تصريح لـ "دوت الخليج" : "ان الفنان عزت العلايلى لم يكن مريضا فى ايامه الاخيرة وتحدثت معه كثيرا فى مكالمة مطولة قبل ساعات من رحيله وكانت تتضمن بعض الذكريات التى جمعتنا سويا منذ بداية عملنا معا فى التليفزيون.
من جانبه قال محمود العلايلي ، ابن الفنان الراحل عزت العلايلي ، إن والده كان يتسم باللغة المتزنة ، والأسلوب البسيط الهادئ ، والعميق في نفس الوقت ، مشيرًا إلى أن هذه السمات كانت تنعكس عليه في حديثه وتصرفاته ، والقضايا الإنسانية والشخصية ،معقبًا : " كل إناء ينضح بما فيه " .
واضاف " محمود العلايلي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة "، أنه كان هناك حضور من قِبل الفنانين في الجنازة ، معقبًا : " مهما هقول ، مش هعرف أشكر الناس واعبر عن الامتنان على حضورهم الجنازة في ظل ما نمر به من جائحة كورونا " .
وقدم ابن الفنان عزت العلايلي ، الشكر للجميع ، معقبًا : " الناس جازفت عشان يشاركوا في الجنازة " ، وقدم الشكر لمن تواصل معه هاتفيًا وكل من تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلانه عن خبر وفاة والده .
وتابع " العلايلي " ، أن معظم من تواصل معه ، كان يتحدث عن الفنان الراحل من وجهة نظره ، معقبًا : " بسمع كلام عن والدي يشرفني أنا وعيلتي من هنا لحد ما يتوفانا الله " ، مضيفًا : " قبل ما أشكر الناس ، بشكر والدي إنه حطنا في الموقف ده ، موقف من الفخر والامتنان من كل الناس " .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل رحيله بساعات .. رشوان توفيق يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع عزت العلايلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.