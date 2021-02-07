لهذا السبب.. جمهور هيفاء وهبي يلقبها بـ"قاصفة الجبهات"

القاهرة - محمد ابراهيم - في رسالة موجهة لشخص بعينه، استعانت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ بأعراض ​فيروس كورونا​ لتوجيه رسالة معينة لأحد الأشخاص من دون أن تسميه.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة لها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه :"من عوارض فيروس كورونا فقدان حاسة "الذوق". بالعودة للوراء الى شخص عرفته، اعتقد انني كنت مصابة بالعوارض لسنوات".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تعليقها هذا، إذ لقبوها بلقب "ملكة قصف الجبهات".

ومن ناحية أخرى، كانت باركت هيفاء، للفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعد طرحها أغنية جديدة بعنوان "عقلي وقف"، التي لاقت رواجاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت هيفا في صفحتها الخاصة قائلةً:" الف مبروك النجمة الجميلة..غنيتك الحلوة كتير"، ما دفع نوال بالرد على هيفا بكلمات شكر فقالت لها :"إديش إنت جميلة قلبا وقالباً".