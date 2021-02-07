إليسا تعود إلى أنغامي بفكرة مختلفة وقصص عن حياتها

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن عودتها إلى أنغامي بشكل مختلف وفريد من نوعه، حيث اختارت أن تكون أوّل نجمة عربيّة تُطلق البودكاست الخاص بها.

وفي التفاصيل، تضمن البودكاست مجموعة حلقات تشارك إليسا من خلالها قصصًا عن حياتها وتجاربها، عن ماضيها وحاضرها، إضافةً إلى تفاصيل حول مسيرتها الفنية.

ومن المقرر، أن يبدأ عرضه ابتداء من الأربعاء 10 فبراير حصريًا على أنغامي ويتضمن 12 حلقة تُبث واحدة كل أربعاء.

وروت إليسا خلال هذه الحلقات ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة، إضافةً إلى التحديات والصعوبات التي تواجهها.