هاني شاكر يحسم الجدل حول إنشاء نقابة المنشدين المستقلة

أعلن أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة الموسيقيين أن محاولة إنشاء نقابة مستقلة للمنشدين قوبلت بالرفض القاطع من نقابة الموسيقيين ودار الأوبرا المصرية وكلية التربية الموسيقية والمعهد العالي للموسيقى العربية .

وأكدت نقابة المهن الموسيقية أنها تضم ضمن شعبها المنشدين ولا يجوز إنشاء نقابتين لنفس المهنة حسب الدستور المصري وهو ما ينفي القانونية عن أي كيان بديل لنقابة الموسيقيين خاصة وأن الإنشاد أحد شعب النقابة.

وشددت النقابة على أن القانون والدستور لا يسمح بأن يكون للمهنة الواحدة أكثر من نقابة حسب المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور الحالي، وفور طرح فكرة إنشاء نقابة مستقلة للإنشاد الديني من الشيخ محمود التهامي تم استدعاؤه من قبل النقابة ومطالبته بالتنازل عن عضويته ولكنه تقدم باعتذار وتمسك بعضويتها خاصة وأن ما طرحه من أفكار يخالف القانون.

وأوضحت النقابة أن الإنشاد الديني نوع من أنواع الغناء، وتوضح المادة الثانية في القانون ٣٥ أن النقابة تضم عازفين ومطربين ومنشدين يمثلون كل أنواع الفنون الموسيقية، وفي حال الموافقة على إنشاء نقابة للإنشاد سيفتح الباب أمام جميع العازفين والمطربين لإنشاء نقابات خاصة بهم مثل مطربي الأوبرا والغناء العاطفي والشعبي وغيرها من شعب النقابة المختلفة.

وشددت النقابة علي أن أمر إنشاء هذا الكيان تم مناقشته من قبل اللجنة الدينية بمجلس الشعب مع الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، و60 عضو بمجلس الشعب، وتقدمت نقابة الموسيقيين خلال الجلسة برفض الجهات الرسمية لإنشاء نقابة مستقلة للمنشدين.