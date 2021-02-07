نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الحلقة الأولى من "الآنسة فرح2": "عثور فرح على ابنها ومساومة سمير لنادين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل الحلقة الأولى من الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من إخراج وائل فرج، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج، مريم الخشت، هبة عبد العزيز، وجيلان علاء، عارفة عبد الرسول، وكوكبة مميزة من النجوم .

وبدأت أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" بمشاهدة "فرح" أسماء أبو اليزيد و"شادي" أحمد مجدي لصور ابنهم بعد ولادته لإختيار الصورة المناسبة له لوضعها عبر حسابها على فيسبوك، بعد مرور تسع دقائق تطلب الممرضة

منهم اخذ البيبي لعمل التحاليل اللازمة له، تخبرها "فرح" أن صديقتها "سناء" قامت بأخذه.

وبعد ذلك تعلم أنه لا توجد ممرضة بذلك الاسم وان الطفل تم اختطافه، ثم تخبر فرح "طارق" محمد الكيلاني بذلك الأمر وتطلب منه العثور على نجلها، وبعدها تقوم "مريم"بمحادثته عبر الهاتف وتطلب منه "البروش" الذي كان قد وقع منها عند "عالية" مريم الخشت.

ذهاب "طارق" لتسليم البروش لها، وحصولهم على الطفل، شعور "فرح" بالسعادة بعد رجوع نجلها إليها، شك الضابط "ضياء" محمد العمروسي بوجود علاقة بين صديقة "طارق" و"نهاد" بعد علمه بإغلاق هاتفها طول اليوم

حصول "نادين"من قبل المستشفى على عينة أخرى من طليقها "شادي"،

ثم تضعها في شنطة هدايا، وتذهب عن طريق أحد العاملين بالفندق لغرفة"شادي"، فتذهب للبحث عنها، وفي طريقها تلتقي بطارق وتخبره أنها كانت تبحث عنه، لتخبره أن شقيقته "عالية"كانت ستفسد اجتماعهم مع البنك بسبب تذكرها لغدر صديقتها "شيرين" بها.

طلب "شادي" من إدارة الفندق بإحضار رجل أمن للتواجد مع" فرح" لحمايتها، ليتفاجئ بأن إدارة المكان قامت بإرسال طارق خطيبها السابق لهم.

سؤال "شادي" لطارق عن "كيفية" تعامله مع عائلة فرح لكي يكون مقربًا منها، وبعدها يقوم بتنفيذ نصيحته فتعجب به عائلتها.

اخبار "نادين" هبة عبد العزيز لعالية بانها سمعت حديثها مع شقيقه بأنها تريد طردها من الاوتيل، لتخبرها ان شادي يحبها، وإذا كانت لديها طريقة لتقريبه منها مرة أخرى لابد أن تنفذها

إخبار دلال لوالدتها وابنتها برجوعها لزوجها ماجد الألفي، مساومة "سمير" لـ"نادين"، حيث سألها عن المبلغ الذي سيتقاضاه مقابل عدم اخباره لشادي بسرقة العينة الثانية الخاصة به.

مسلسل "الآنسة فرح"، يُعرض على قناة "Mbc 4" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.