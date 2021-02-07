محمد مهران يكشف لـ "دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيته بمسلسل "في يوم وليلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الفنان محمد مهران، عرض مسلسله الجديد "في يوم وليلة" لـ الفنان احمد رزق وداليا مصطفى المقرر عرضه خلال أيام قليلة.

وقال محمد مهران، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" بانه يجسد دور شقيق الفنان احمد رزق ضمن احداث المسلسل التي تدور في ايطار اثارة وغموض.

وأضاف "مهران" بان الفنان احمد رزق يتعرض لحدث كبير تدور حوله احداث المسلسل ويساعده في حل المشكلة.

وتابع محمد مهران بان كواليس العمل كانت لذيذة بسبب وجود المخرجة شيرين عادل التي تبث روح الحماس داخل كل ممثل حتى يخرج أفضل ما لدية، قائلاُ:" انا مبسوط اني شغال مع المخرجة شيرين عادل".

في سياق متصل، طرحت قناة ON، البرومو الرسمي لمسلسل "في يوم وليلة" بطولة النجم أحمد رزق، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، على شاشة ON، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، واحتوى البرومو على مشاهد إثارة وتشويق، حيث ظهر أحمد رزق مسجونًا في بعض اللقطات، فضلا عن أنه ظهر في أكثر من لوك في البرومو، بالإضافة إلى أن البرومو احتوى على مشاهد أكشن خطرة.

وتتابع المخرجة شرين عادل، مونتاج حلقات مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة النجم أحمد رزق، حيث أوشكت على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة من المسلسل الذى سيعرض فى 35 حلقة.

مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.