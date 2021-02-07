في شهر الحب ..نجوم كسروا التقليد بقصص حبهم وزواجهم أبرزهم وفاء الكيلاني وشيرين عبد الوهاب

في شهر الحب فبراير، هناك حكايا كثيرة عاشها العديد من ثنائيات المشاهير قبيل إعلان الـ "نعم" والدخول في القفص الزوجي، حكايا تجاوزت احياناً التقاليد المتعارف عليها في مجتمعنا حيث تخطى بعضهم المألوف بكل جرأة مندفعين بجرعة الحب وحماسة المشاعر نحو الطرف الآخر وبينهم وفاء الكيلاني وشيرين عبد الوهاب وياسمين رئيس وغيرهم.

وبمناسبة اقتراب يوم الحب، نلقي معكم بهذا التقرير جولة سريعة على ابرز نجوم كسروا التقليد بقصص حبهم أبرزهم وفاء الكيلاني وشيرين عبد الوهاب:

وفاء الكيلاني تطلب يد تيم حسن

من أجمل قصص الحب بين المشاهير التي أثارت اهتمام الجمهور كثيرا قبل حوالي عامين وكسرت التقليد في نمطيتها، ارتباط الاعلامية وفاء الكيلاني بالنجم السوري تيم حسن وذلك بعدما تحولت مزحتها له خلال استضافتها له في برنامجها "الحكم" عام 2014 الى مسألة جدية، حيث قامت بطلب يده على الهواء وطلبت الزواج منه، ليعلن موافقته على الشاشة، ثم بعد فترة أشهر أعلن الثنائي عقد قرانهما.

كما أن زيجة الثنائي كسرت كذلك التقليد من ناحية بأن كل منهما ينتمي لجنسية بلد مختلفة، وما يزال تيم حسن ووفاء الكيلاني مستمران بزيجتهما رغم شائعة الطلاق التي طاردتهما مؤخرا.

شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

الفنانة شيرين عبد الوهاب التي تعتبر من أكثر النجمات إثارة للجدل بتصريحاتها وتصرفاتها، انسحبت هذه الجرأة ايضا على حياتها العاطفية حيث اعترفت في احد اللقاءات بأنها دوت الخليج من عرضت الزواج على الفنان حسام حبيب بعدما لمست معه الأمان والقوة أثناء وقوفه الى جانبها في أزماتها النفسية.

وتحدثت شيرين عبد الوهاب عن لحظة طلب يدها لزوجها وقالت بأنها فاجأت حسام في أحد المرات أثناء تناولهما العشاء قائلة:" هو احنا ينفع نتجوز؟"، ورد عليها حسام حبيب انه كان سيطلب منها الزواج في حال لم تسبقه دوت الخليج بذلك الطلب.

الفنانة ياسمين رئيس وزوجها هادي الباجوري

الفنانة ياسمين رئيس عاشت كذلك قصة حب غير تقليدية مع المخرج هادي الباجوري حيث وقعت مشاجرة بينهما أثناء تعاونهما في أحد الأعمال لأول مرة، فشعرت بأنه سيكون زوجها ولم تتردد بمصارحته حينها أثناء المشاجرة قائلة له :"أنا عارفة إني هتجوزك في الآخر"، وبالتالي اعترفت بأنها دوت الخليج من طلبت يده وأشعلت شرارة الحب بينهما، وبالفعل ارتبطا بعدها بقصة حب رومانسية توجاها بالزواج وانجاب الأطفال.

مي كساب وزوجها اوكا

الفنانة المصرية مي كساب وجدت في المطرب الشعبي اوكا شريكاً لحياتها وفارس أحلامها على الرغم من أنه يصغرها بعشرة أعوام، إلا ان ذلك لم يشكل أي عائق في قصة حبهما وارتباطهما ليكسر الثنائي التقليد السائد من حيث فارق العمر بينهما، ويواصلان الى اليوم حياتهما الزوجية التي رزقا خلالها بثلاثة أطفال.

دلال عبد العزيز تطلب يد سمير غانم

اما من أبرز قصص الحب التي عاشتها النجمات المخضرمات بين الزمن الجميل والزمن الحالي، يبرز اسم الفنانة دلال عبد العزيز التي تروي بأنها تعرفت على زميلها النجم سمير غانم من خلال مشاركتها معه في مسرحية "أهلا يا دكتور"، واعجبت فيه من وقتها ووقعت بغرامه وطلبت يده للزواج لكنه كان يتهرب بكونه من رافضي فكرة الإرتباط كما أنه كان يكبرها ايضا بحوالي 20 عاما.

دلال عبد العزيز لم تكترث لـ فارق العمر بينها وبينها سمير غانم وأصرت على الزواج منه فنجحت بإقناعه بعد اربع سنوات من تعارفهما الاول، وغيّرت له من رأيه بعدما كان يرفض فكرة الإرتباط.

وينضم للقائمة العديد من المشاهير وبينهم نجلاء فتحي التي دوت الخليج من بادرت بطلب الزواج من الراحل الاعلامي حمدي قنديل لتتخطى قصة حبهما وزواجهما التقاليد المتعارف عليها.