فيديو بلقيس ترد على اتهامات السرقة بكليب "حالة جديدة":"اضربوا راسكوا في أي جدار"

النجمة بلقيس حلت ضيفة على برنامج "et بالعربي" لترد على الهجوم الكبير الذي تعرضت له خلال الأيام الأخيرة بسبب كليب " حالة جديدة" والذي طرح على قناتها الرسمية منذ أيام، واعتبره البعض مقتبس من بعض الأعمال الأجنبية، وآخرون اتهموها بسرقة فكرة التصوير من مشاهير كثر بينهم تايلور سويفت.

بلقيس: لا يوجد تشابه بين كليب أغنية "حالة جديدة" و كليب "فانسي يو"

بلقيس أكدت في لقائها مع برنامج "et بالعربي" أنها لم تشاهد قبل تنفيذها لكليب "حالة جديدة" أي من الأعمال التي يتحدث عنها البعض والتي تعتبر قريبة من عملها الجديد، كما أوضحت أنها شاهدت بعضها بعد تنفيذ الكليب ولا تجد أن هناك تشابه بين ما قدمته وأغنية "فانسي يو" لفريق تويس الكوري فقالت بلقيس: "نحن نفذنا كليب (حالة جديدة) دون مشاهدة أو معرفة تفاصيل الأعمال التي يتحدث البعض أن الكليب مقبتس منها، لكن شاهدنا بعض الفيديوهات بعد ذلك والتي من بينها فيديو فرقة توايس واغنية (فانسي يو) بالنسبة لمشهد (المرجيحة) وكذلك الألوان في الأغنية فهي موجودة في أكثر من كليب آخر وليس هذا فقط، لذلك اجد أن كل ما في الأمر أن هناك من يرغب في فشل هذه الإنسانة التي تدعى بلقيس، وأنه يجب أن تحارب".

بلقيس تشن هجوما عنيفا على منتقدي أحدث أعمالها

بلقيس أوضحت أنها لو شاهدت كذلك الفيديوهات التي يتحدث البعض أنها قريبة من كليب "حالة جديدة" كانت سوف تصر على تقديم فكرتها، وتعجبت من انتشار "هشتاج" يهاجمها بهذا العدد الكبير كما وجهت هجوما عنيفا على المنتقدين فقالت: "لو كنت شاهدت أي كليب قبل أن انفذ عملي فرأيي في تنفيذه لن يتغير، أنا عنيدة والذي لا يعجبه الكليب عليه أن يقاضيني، وأقول لأي شخص لا تعجبه بلقيس (اضرب رأسك في أي جدار)، الأمور في بعض الأوقات تقاس بقسوة الجهلاء، فلماذا ينتشر 20 ألف هشتاج على عمل واحد لا يعجبهم ويتسبب كذلك في الهجوم على شخصي وعائلتي لمجرد وجود تشابه في فيديو كليب، لذلك أقول لهؤلاء: (الجدران كثيرة)".

الفنان أحمد فتحي يهنئ ابنته على كليب "حالة جديدة"

بلقيس تواصل معها والدها الفنان أحمد فتحي في اتصال هاتقي أثناء لقائها مع برنامج "et بالعربي" وقدم لها التهنئة على كليب "حالة جديدة" فقال: "الفيديو أثار إعجابي من خلال التقنيات العالية التي ظهر بها، وهناك جهد وفكر فيه، وبالتأكيد أن يتم انتقاد العمل فهذا شيء طبيعي ويحدث منذ القدم، فكل شيء جديد ومختلف يواجه هجوما في بدايته"، ومن المقرر أن يتعاون الفنان أحمد فتحي مع ابنته بلقيس في ألبومها الجديد، وكانت بلقيس فتحي قد طرحت أغنية "حالة جديدة" في فيديو كليب مع مغنية الراب كوين جي، وكشفت عن تحضيرها لأغاني عربية متنوعة في ألبومها الجديد، وتقديم عدة لهجات من بينها اللهجة اللبنانية والمصرية وغيرها.