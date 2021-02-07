حلا شيحة تحتفل بعقد قرانها على معز مسعود غداً

حلا شيحة ومعز مسعود يحتفلان بعقد قرانهما غداً في أحد فنادق القاهرة في أجواء عائلية، وأكدت أسرتها الخبر والذي تداول اليوم بكثافة على مواقع التواصل.

حلا شيحة تؤكد خبر زواجها من معز مسعود

حلا شيحة تصدرت مواقع التواصل اليوم بعد تداول أخبار زواجها من معز مسعود، واستعدادها للاحتفال بزواجها من الداعية معز مسعود غداً، وأكدت شقيقتها هنا شيحة الخبر، وقالت في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إن حلا شيحة تستعد بالفعل لزواجها من معز مسعود غداً في أحد فنادق القاهرة، وفي أجواء أسرية ومع مجموعة من أصدقائها وعائلتها فقط.

زواج حلا شيحة ومعز مسعود

وجاء خبر استعداد حلا شيحة ومعز مسعود للزواج، بعد فترة من التكهنات حول علاقتهما وارتباطهما، والتي بدأت بشائعات وتكهنات حول مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قابلها الثنائي بتجاهل تام لها في العام الماضي، قبل أن يتواصلا على مواقع التواصل في شهر ديسمبر الماضي، وتبادلا الكلمات الرومانسية، وهو ما اعتبره الجمهور تأكيداً لعلاقتهما العاطفية وارتباطهما، ولكنهما لم يعلقا مباشرة على زواجهما وطبيعة علاقتهما.

وطرح وقتها معز مسعود مقطع أغنية بصوته بعنوان "مقاتل"، والتي أهداها إلى حلا شيحة، وقال في تدوينته على انستقرام إن الأغنية كتبها في عام 2007 وعزفها على جيتاره، ويهديها إلى حلا شيحة، وقال:"رحلتنا واحدة.. نحن بعيدون عن الضحالة الآن"، وأعادت حلا شيحة نشر الأغنية، ووجهت رسالة رومانسية إلى معز مسعود من خلالها، أكدت بها أخبار ارتباطها به، وقالت:" شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخورة بأنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه، لا أطيق الانتظار لرؤية كل شيء".

حلا شيحة تحسم جدل ارتباطها بمعز مسعود بإعلان زواجهما

وأثارت حلا شيحة ومعز مسعود الكثير من الجدل بسبب أخبار ارتباطهما العام الماضي، خاصة إنها جاءت بعد فترة قليلة من انفصال معز مسعود عن زوجته السابقة الفنانة شيري عادل، وكذلك جاءت بعد فترة قليلة من إعلان حلا شيحة طلاقها من زوجها الكندي، وأعلنت اتمام إجراءات الطلاق رسمياً في نهاية العام الماضي، قبل تأكيد علاقتها بالداعية معز مسعود.