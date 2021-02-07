متحدث التعليم العالي: ضعفاء النفوس يستغلون الطلاب من خلال إنشاء كيانات وهمية

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك بعض ضعفاء النفوس يستغلوا الطلاب في المراحل التعليمية الجامعية للحصول على شهادات، من خلال إنشاء كيانات وهمية غير مرخصة وغير مؤهلة للعملية التعليمية، مشددًا على ان الوزارة شكلت لجنة للتعامل المباشر مع مثل هذه الكيانات.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، المُذاع عبر أن مثل هذه الشهادات غير مرخصة ولا تصلح بان تقدم للطلاب علم، مؤكدًا أن هذه الشهادات لا تفيد أنك تعلمت، موضحًا ان الوزارة تعلن عن الاماكن التي يعتمدها لدراسة الطلاب بها، ويتم نشره بالجرائد.

وتابع: سبب عدم الاعتراف المنتج التعليمي لا يرقى لتقديم طالب متفوق ولا يصلح له، موضحًا أن عدم الكفاءة سبب عدم الاعتراف بهذه الكيانات، ناصحًا الطلاب قبل الالتحاق بمثل هذه الكيانات التوجه لموقع الوزارة والتعرف على الأماكن المعترف بها.

