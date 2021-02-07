تفاصيل لقاء فيولا ديفيس على شاشة CBC

شهد برنامج It’s Show time اليوم الأحد لقاء مع فيولا ديفيس.

وقالت فيولا إن التحضير لشخصية ماريني مغنية البلوز في فيلم Ma Rainey's Black Bottom كان صعبا جدا؛ لأن وزنها كبير ومكياجها أشبه بالشحم، وكانت تتعرق كثيرا وشعرها مستعار، ولكنها قامت بعمل أبحاث حول الشخصية واستعانت ببعض الأشخاص من حولها.

وأشارت فيولا ديفيس إلى أنها لا تفكر في رحيل بوسمان بشكل حزين، وإنما تفكر فيما حققه في حياته القصيرة التي قضاها،

وأكدت فيولا ديفيس أنها استمتعت بالعمل معه، وأنهما تواصلا معا في الفيلم لدرجة أنهما نسيا أنهما يمثلان سويا.

برنامج its show time هو برنامج فنى متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

فيلم Ma Rainey's Black Bottom للنجم الراحل تشادويك بوسمان، حصل على العلامة الكاملة فى التقييمات عبر موقع rotten tomatoes.