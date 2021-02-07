شهد برنامج It’s Show time اليوم الأحد لقاء مع فيولا ديفيس.
وقالت فيولا إن التحضير لشخصية ماريني مغنية البلوز في فيلم Ma Rainey's Black Bottom كان صعبا جدا؛ لأن وزنها كبير ومكياجها أشبه بالشحم، وكانت تتعرق كثيرا وشعرها مستعار، ولكنها قامت بعمل أبحاث حول الشخصية واستعانت ببعض الأشخاص من حولها.
وأشارت فيولا ديفيس إلى أنها لا تفكر في رحيل بوسمان بشكل حزين، وإنما تفكر فيما حققه في حياته القصيرة التي قضاها،
وأكدت فيولا ديفيس أنها استمتعت بالعمل معه، وأنهما تواصلا معا في الفيلم لدرجة أنهما نسيا أنهما يمثلان سويا.
برنامج its show time هو برنامج فنى متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.
فيلم Ma Rainey's Black Bottom للنجم الراحل تشادويك بوسمان، حصل على العلامة الكاملة فى التقييمات عبر موقع rotten tomatoes.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل لقاء فيولا ديفيس على شاشة CBC على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.