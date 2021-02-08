أحدث جلسة تصويرية لدنيا سمير غانم عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة دنيا سمير غانم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها بإطلالة جذابة ورقيقة وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشةCbc.