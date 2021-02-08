جسد دور مصاب بـ"الشلل الرعاش" فتحول لحقيقة.. أبرز معلومات عن الفنان يوسف فوزى

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل اليوم الفنان يوسف فوزى بعيد ميلاده حيث إنه من مواليد شهر فبراير، ورغم أنه لم يقدم بطولة مطلقة إلا أنه استطاع بأدواره أن يكون قاعدة شعبية ويصبح معروف.

فى يوم ميلاده يرصد "دوت الخليج الفني" أبرز المعلومات عن الفنان يوسف فوزى:

-ولد يوسف فوزي في مدينة القاهرة في عام 1945، فوالده مصري ووالدته إنجليزية، وتزوج 4 مرات، وخان زوجاته ست مرات.

_فى بداية مشواره وجه مشكلة بسبب أن والده كان رافضاً فكرة أن يكون ممثلا.

--بدأ مشوراه الفنى منذ أوائل الثمانينيات من خلال عشرات الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون.

_أول ظهور له على شاشة السينما، كان من خلال فيلم "النمر الأسود" مع الفنان الراحل أحمد زكي، وقام فيه بدور الشاب الألماني المتعصب ضد المغتربين العرب.

_تعاون مع الفنان محمد صبحي في عدد من المسلسلات التليفزيونية، منها: "فارس بلا جواد، ملح الأرض، عايش في الغبيوبة"

-عمل في العديد من الأفلام في فترة سبعينات القرن العشرين مع نادية الجندي ومحمد مختار.

_قدم أدوارًا ثانوية، أهمها في مسلسلات: "أوبرا عايدة"، "مبروك جالك قلق"، و"لحظات حرجة"، وأفلام مثل "صعيدي رايح جاي".

_جسد دور المصاب بـ"الشلل الرعاش" خلال دوره الثانوي، بمسلسل "أوبرا عايدة"، فتحول لحقيقة.