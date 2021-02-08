جوجل يحتفل بالذكرى الـ 90 لميلاد دلوعة السينما الراحلة شادية

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل محرك البحث الأشهر في العالم جوجل بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية.

وتعد الراحلة ممثلة ومطربة مصرية، من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما.

ولدت في منطقة الحلمية الجديدة في حي عابدين، كان والدها المهندس أحمد كمال أحد المهمين من مهندسي الزراعة والري ومشرفا على أراضي الخاصة الملكية حيث كان عمله آنذاك أي في بدايات القرن العشرين يستدعي وجوده في قلب العاصمة المصرية القاهرة وعلى بعد خطوات من قصر عابدين.

بدأت مسيرتها الفنية بعام 1947 حتى عام 1984، قدمت من خلالها عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الإذاعية.