هالة صدقي لـ"دوت الخليج الفني": "ليه لأ" هدفه إيجاد لغة حوار بين الأهل والأبناء.. وفكرة استقلال الفتيات جيدة لكن المجتمع يرفضها

القاهرة - محمد ابراهيم - .

نجح مسلسل "ليه لأ" أن يثير الجدل فور عرضه بسبب قصة العمل، حيث أن المسلسل يناقش قضية استقلالية البنات وصراع الأجيال الجديدة، وظهرت الفنانة هالة صدقى بدور الأم المتمردة والمتشددة التى تفرض آرائها على بناتها، وغيرت هالة صدقى بهذا العمل جلدها حيث لعبت دور جديد ومختلف عن ماقدمته من قبل.

أجري "دوت الخليج الفني"، حوارًا خاصًا مع الفنانة هالة صدقي، لتكشف لنا كواليس مسلسل "ليه لأ"، أوجه التشابه بين الأم فى المسلسل وبينها فى الحقيقة، كواليس العمل مع النجوم الشباب وأمور كثيرة خاصة بها، وإليكم نص الحوار:

في البداية.. حدثينا عن أسباب قبولك لدور سهير فى مسلسل "ليه لأ"؟

أسباب كثيرة جعلتنى أشارك في مسلسل "لية لا"، أولها هو أن العمل مكتوب على يد الكاتبة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف، ثانيا فريق العمل جميعه شباب ولم اتعامل معاهم من قبل فكانت تجربة جميلة إني اشتغل معاهم، ثالثاً شركة إنتاج جديدة لم تنتج أعمال كثيرة، حيث أحببت أن أشجعهم وأن أكون معام، كما أن الدور لفت انتباهي ولم أقدم دور أم متمردة ومتشددة مثل سهير من قبل فتحمست جدا له.

ذكرتى أن من أسباب قبولك لدور هو إنه من إخراج مريم أبو عوف.. حدثينا عن تعاونكما؟

مريم أبو عوف مخرجة مختلفة ومميزة، والعمل معها مختلف فهى تركز على جميع التفاصيل، وهى من اختارت شكل الأم ومكياجها وتسريحتها، وأنا سعدت جداً بالعمل معها لأول مرة.

هل قابلتي شخصية مثل شخصية "سهير" المتشددة التى تظهر فى المسلسل؟

أنا استمديت شخصيتي في المسلسل من والدتي لأنها كانت صعبة معى.

كيف تتعامل مع ابنتك فى الحقيقة؟

إلى حد ما شخصيتي في الحقيقة شديدة مع ابنتي ولكن أنا صاحبتها رغم إنها مازال عمرها 11 عاما فقط.

كيف سيكون ردك إذا أردت ابنتك أن تستقل مثل "عاليا"؟

من الممكن أن أشجع ابنتي لكن إلى حد معين لأنني أثق بها وفى أخلاقها.

ما تعليقك على ما فعلته أمينة خليل"عاليا".. وهل تري أنه يخالف عادات وتقاليد المجتمع الشرقي؟

هى الذي فعلته "عاليا" صح وخطأ في نفس الوقت، ففكرة الاستقلال شيء جميل، ولكن نحن في مجتمع شرقي يرفض استقلال البنات ولا يتقبله، ولابد أن نحترم عادات وتقاليد مجتمعنا.

هل المسلسل يحرض البنات على الهروب من منازلهم والاستقلال؟

المسلسل لا يحرض البنات على شيء، لكن الهدف من المسلسل هو أن يكون هناك لغة حوار بين الأهل والأبناء، وأن لا يكون هناك فرض رأي عليهم، والميزة في المسلسل أنه ناقش هذا الأمر.