محمد الشرنوبي يندم على فعلته مع مى عمر ويهدد صديقتها.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - دارت أحداث الحلقه ٣١ من مسلسل لؤلؤ حول مروة التي تقوم بتهديد بدر إذا وقع فى حب لؤلؤ، الأمر الذى جعل بدر يعنفها ويهدده هو بطريقته، ثم طلبت منه أن يقوم باستخدام فيديو الاغتصاب لكي يبتز لؤلؤ، ولكنه ظهر عليه علامات الندم وقرر أن ينهى هذه اللعبة السخيفة.

من جانب آخر شهدت أحداث الحلقة، عدم اقتناع طارق ببراءة لؤلؤ لذا يقوم بطرد مجدي ويقوم بتهديده، يطرد مجدي ويهدده

، تقلق نانسي من تقارب كاميليا ولؤلؤ وبالفعل تنجح في أن تفسد الود بينهما، بينما يطلب سيد من لؤلؤ مسامحته على أخطاءه، وتنتهى الحلقة بمفاجأة ل "لؤلؤ" إذا يرن هاتفها وعندما تقوم بالرد يكون المتصل هو بدر.

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى