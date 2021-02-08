فى ذكرى ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال شادية الفن وتفرغها للعبادة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية، وهى تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما، واسمها الحقيقى فاطمة أحمد كمال شاكر عرفت في السينما باسم شادية.

سبب اعتزال شادية الفن وتفرغها للعبادة :

قالت شادية فى إحدي الندوات: "الحمد لله نجحت فى شغلى وأديت رسالتى، فالفن رسالة وعمل كبير وموهبة خلقها الله فى الإنسان المهم إزاى الإنسان يستغلها".

وأوضحت: "بيتنا متدين واتربينا وإحنا صغيرين على الصلاة، لكن أيام الشغل كنت بانشغل باللبس والماكياج علشان عاوزة أنجح، ولأن ربنا بيحبنى وصلت لمرحلة شعرت فيها بالقلق، وعدم الراحة أوالسعادة فى الشغل".

يذكر أن شادية من مواليد 8 فبراير 1931 وتوفيت فى 28 نوفمبر 2017، وبدأت مسيرتها الفنية بعام 1947 و استمرت حتى عام 1984، قدمت من خلالها عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الإذاعية.