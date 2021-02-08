جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية.. بالصورة

شادية تصدرت واجهة محرك البحث الشهير جوجل اليوم، وذلك احتفالاً بالذكرى التسعين لميلادها، ونشر جوجل صورة لشادية على صفحته الرئيسية إحياء لذكراها.

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد شادية الـ90

وتصدرت الفنانة الراحلة شادية واجهة محرك البحث "جوجل" اليوم، ونشر صورتها على صفحته الرئيسية، للاحتفال بذكرى ميلادها التسعين، والتي توافق اليوم 8 فبراير، وأرفق جوجل مع الصورة عدة رموز تعبيرية التي ترمز لشادية ومسيرتها وتربطها بها، وولدت الفنانة شادية في حي عابدين بالقاهرة لأب مصري يعمل مهندس زراعي ولأم تركية، وكان إسمها الحقيقي "فاطمة" قبل أن تختار شادية كإسم فني لها.

ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية

وأحدثت وفاة شادية في نوفمبر 2017 حزناً عميقاً لدى الجمهور والأوساط الفنية العربية، بعد فترة من معاناتها مع المرض في ذلك الوقت، وبعد سنوات طويلة من الاعتزال والابتعاد تماماً عن الأضواء، إذ قضت ما يقارب 40 عام من حياتها بعيدة عن الأضواء والظهور بعد ارتداء الحجاب، وبعد آخر أعمالها في مسرحية "ريا وسكينة" في عام 1983، وكذلك فيلم "لا تسألني من أنا" في نفس العام، وظلت شادية في دائرة اهتمام الجمهور وذاكرتهم طوال سنوات اعتزالها إلى وفاتها.

مسيرة الفنانة شادية

وتعتبر الفنانة شادية من علامات السينما المصرية ومن أهم الفنانين على مدار تاريخها، وكذلك من علامات الغناء العربي، وبدأت مسيرتها في نهاية الأربعينيات، وبدأتها بدور صغير في فيلم "ازهار وأشواك" قبل ان تبدأ انطلاقتها الحقيقية مع محمد فوزي والمخرج حلمي رفلة في فيلم "العقل في اجازة"، وقدمت في مسيرتها 110 فيلم، وعشرات الأدوار التي لا تنسى مثل أفلام "شيء من الخوف" و"زقاق المدق" و"مراتي مدير عام" و"عفريت مراتي" و"بنات حوا" و"اللص والكلاب" وغيرها.

وقدمت أيضاً الفنانة شادية عشرات الأعمال الغنائية البارزة في مسيرتها الفنية، سواء داخل أعمالها السينمائية مثل أغاني "وحياة عينيك" و"ان راح منك يا عين" و "سوق على مهلك" و"حبك جننا" وغيرها، وكذلك في الأغاني المنفردة الشهيرة مثل "قولوا لعين الشمس" و"يا حبيبتي يا مصر" و"آه يا أسمراني اللون" وغيرها.