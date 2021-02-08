فيديو إليسا تروي قصة حياتها وذكرياتها في بودكاست بـ"أنغامي" وهذا موعد عرضه

إليسا كشفت أخيراً عن تفاصيل تعاونها الجديد مع تطبيق "أنغامي"، وتقدم لأول مرة بودكاست على التطبيق، والذي تتحدث به عن تفاصيل حياتها وذكرياتها وأسرار مسيرتها.

برومو برودكاست إليسا على "أنغامي"

وكشفت إليسا عن تفاصيل البودكاست الخاص بها على تطبيق أنغامي اليوم، ونشرت البرومو على حسابها بتويتر، وشوقت الجمهور لمحتوى البودكاست وعلقت:"كما لم تسمعوني من قبل"، وقالت في برومو البودكاست:"لأول مرة راح احكي واعطي رأيي بمواضيع ما حكيت عنها.. لأول مرة راح خبركن قصص ما بتعرفوها عني.. راح هكون رفيقة يومياتكن حصرياً على أنغامي من خلال بودكاست إليسا".

موعد وتفاصيل بودكاست إليسا

وأعلنت إليسا عن موعد عرض البودكاست، أسبوعياً كل يوم أربعاء، وتناقش به عدة قضايا وآراء مثل حقوق المرأة وكذلك بعض المواضيع العاطفية والإنسانية والسياسية، بالإضافة إلى تقديم أسرار عن حياتها وطفولتها ومسيرتها الفنية، وكواليس أعمالها الغنائية والنجوم الذين أثروا في مسيرتها وتكوينها الفني، ويعرض البودكاست في 12 حلقة على أنغامي.

وقالت إليسا في بيانها مع أنغامي، إنها لم تغيب أنغامي من قبل، وقالت:"أنا لم أخرج يومًا من أنغامي حتى أعود إليها، هذه التجربة تسمح بالتواصل مع الناس بشكل أكبر، في هذا الزمن الذي فرض علينا العزلة والتباعد الاجتماعي، لكننا سنبقى أقرب وكما سنعود ونغني كمان وكمان، سنعود للتواصل عبر أنغامي وكل مساحة تسمح لنا بمشاركة آرائنا وأفكارنا".

أعمال إليسا في 2021

وتقدم إليسا تجربة البودكاست لأول مرة، ويعتبر أول أعمالها الفنية في 2021، ولم تطرح الفنانة إليسا أعمالاً جديدة منذ ألبومها الأخير "صاحبة رأي" الصيف الماضي، والذي حقق نجاح وجدل كبير وقت طرحه مع شركة "روتانا"، خاصة إنه الألبوم الذي تزامن مع احتفالها بمرور 20 عام على مسيرتها الفنية، وشهد احتفالات خاصة منها ونسخة ذهبية منه، بالإضافة إلى أنه الألبوم الأخير لها مع شركة "روتانا" بعد سنوات طويلة من التعاون بينهما، ولم تكشف إليسا من وقتها عن وجهتها الانتاجية الجديدة، وأشارت في وقت سابق إنها تخطط للإنتاج لنفسها في الفترة المقبلة.