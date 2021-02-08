علي حميدة يثير القلق بعد أنباء إصابته بالسرطان وتدهور حالته الصحية

علي حميدة، مطرب أغنية "لولاكي" الشهيرة، أقلق محبيه وجمهوره في الفترة الأخيرة، بعد تداول عدة أخبار حول تدهور حالته الصحية مجدداً، بالإضافة إلى أنباء إصابته بالسرطان.

علي حميدة يقلق الجمهور بعد أنباء إصابته بالسرطان

وأثار الفنان علي حميدة القلق مجدداً بعد تدهور حالته الصحية في الساعات الأخيرة، وبعد أيام من بدء رحلة علاجه ودخوله المستشفى، وتداولت أنباء وتقارير أنباء حول إصابته بالسرطان، بعد إكتشاف إصابته بورم في الكبد، وتداولت أنباء أخرى حول تدهور حالته بسبب الورم والذي امتد تأثيره إلى الرئتين، وهو ما تسبب له في عدة متاعب في الفترة الأخيرة.

تدهور الحالة الصحية للفنان علي حميدة

وتضاربت الأنباء حول تفاصيل الحالة الصحية للفنان علي حميدة في الساعات الأخيرة، ولم تكشف أسرته حقيقة إصابته بالسرطان، خاصة في ظل تداول عدة أخبار حول تدهور حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى منذ أيام، بالإضافة إلى أزمته الصحية بسبب إصابته بحصوة في المرارة ومتاعب في القولون وغيرها، وتردد إنه اكتشف إصابته بالورم بعد إجراء الفحوصات عليه بعد دخوله المستشفى.

علي حميدة يثير تعاطف الجمهور

وتصدر الفنان علي حميدة مواقع التواصل بسبب أخبار تدهور حالته الصحية، وعدم الكشف عن تفاصيل حالته، خاصة أنه غادر المستشفى منذ أيام بعد بدء رحلته العلاجية، وأثار تعاطف كبير من قبل الجمهور وزملائه بعد حديثه عن حالته الصحية وعدم قدرته المالية على تحمل تكاليف علاجه، وهو الأمر الذي تسبب في تدخل عدة أطراف ومنها نقابة الموسيقيين لتحمل تكاليف علاجه، وتداولت عدة صور له وهو في سيارة الإسعاف والمستشفى بعد نقله إليها في الشهر الماضي.

ويذكر أن المطرب علي حميدة البالغ من العمر 55 عاما يعتبر من أبرز نجوم فترة التسعينيات، وأحدث ضجة كبيرة بأغنيته الشهيرة "لولاكي" في نهاية الثمانينيات، والتي تعتبر من أكثر الأغاني والألبومات مبيعاً وانتشاراً عربياً، إلا أنه ابتعد عن الأضواء والغناء تدريجياً منذ نهاية التسعينيات إلى الوقت الحالي، ولم يكن يظهر إلا نادرًا، قبل أن يعود إلى الواجهة مؤخراً بسبب القلق على حالته الصحية.