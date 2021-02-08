نبيل الحلفاوي عن مباراة الأهلي أمام بايرن: انتظروا تألق الشناوي

وجه الفنان نبيل الحلفاوي الدعم ل محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني في مباراة اليوم الاثنين بنصف نهائي كأس العالم للأندية.



وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "انتظروا تألق الشناوي الحارس اللي بيفضل معظم الماتش لا يختبر بيهبط.. وعشان كده بنشوف فريق ما وصلش للمرمى إلا مرتين سجل فيهم الحارس اللي بيتعرض لهجمات مستمرة قوية في الماتش بيتشد وبيبقى في حالة استنفار وتركيز عالي طول الوقت".



ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.



الأهلي قد التحدي.. الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية.

