وكان فيلم "زى عود الكبريت " اخر اعمال الفنان الراحل حسين الامام ، فهو حكاية كوميدية ابتكرها الفنان الراحل حسين الإمام بهدف تقديم تحية وتقدير لنجوم السينما المصرية في عصورها الذهبية. تعتمد الحكاية الرئيسية للفيلم على المزج بين مشاهد من بطولة 21 من نجوم أفلام الأبيض والأسود، مع مشاهد أخرى من تأليف الإمام وبطولته، ليكون الناتج النهائي إعادة اكتشاف النجوم القدامى في سياق جديد.
ويظهر هؤلاء النجوم في زي عود الكبريت بمشاهد من أفلام الملاك الظالم (1954) بطولة فاتن حمامة، كمال الشناوي، حسين رياض ومحمود المليجي؛ أنا بنت مين (1950) بطولة فريد شوقي، ليلى فوزي، محسن سرحان وحسين رياض؛ الجسد (1955) بطولة هند رستم، كمال الشناوي، حسين رياض وفاطمة رشدي؛ بنت من البنات (1968) بطولة أحمد مظهر، سمير صبري، ماجدة الخطيب ونور الشريف؛ حب في الظلام (1953) بطولة فاتن حمامة، عماد حمدي وفريد شوقي وكلها من إخراج المخرج الراحل حسن الإمام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض بعد وفاته.. تعرف على آخر أعمال حسين الإمام فى ذكرى ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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