أخبار الفن.. في ذكرى ميلاد شادية الـ 90 تعرف على سبب زيارة الرئيس السيسي لها.. وحكاية فتاة تحولت من فنانة إلى مشردة

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

تحل اليوم الاثنين 8 فبراير ذكرى ميلاد دلوعة السينما المصرية الفنانة الراحلة شادية والتي رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، بعد أن أثرت السينما المصرية والطرب بعدد كبير من الأعمال التي تظل خالدة في الذاكرة، فهي واحدة من الفنانات القليلات اللاتي زاد الاعتزال من نجوميتها وعشق الجمهور لها.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه على زيارة الفنانة القديرة الراحلة شادية بمستشفى الجلاء العسكري، وهي على فراش المرض قبل رحيلها بأيام، وحول هذه الزيارة، قال الإعلامى مصطفى بكري إنه عقب انتهاء منتدى شباب العالم توجه "الرئيس السيسي وحرمه" للإطمئنان على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة.

وأضاف مصطفى بكري، فى برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "دوت الخليج" الفضائية، أن الرئيس السيسي قبّل رأس شادية واطمأن عليها، لافتا إلى أن تلك الخطوة الإنسانية التى قام بها الرئيس لم تحدث من فراغ، موضحًا أن مكتب الرئيس كان على اتصال مستمر مع أسرة الفنانة.

أذاعت الإعلامية إيمان الحصري، فيديو لمروة محمد الفتاة التى تحولت من فنانة إلى مشردة في الشارع.

وعلقت الإعلامية "إيمان الحصري"، قائلة: «من فترة وصل فيديو، لفتاة تدعي مروة، ظهرت في أكثر من عمل فني، وهي تعيش

في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وفيه ناس قالت أنها جالها حالة نفسية».

وقال "ساهر محمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، : «أختي مشردة في الشارع، وأنا معايا توكتوك، شغال عليه، ومعنديش مكان ليها علشان.. أنا قاعد في أوضتين عند ناس في البلد، وبروحلها المكان اللي هي متواجدة فيه أشوفها لو محتاجه حاجه».

تستعد المطربة المغربية جنات ، لإحياء حفل غنائي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر فبراير الجارى في تمام الساعة الثامنة مساء، ويشاركها في الحفل كل من المطرب أحمد عفت وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح، وذلك ضمن حفلات عيد الحب التي تنظمها دار الأوبرا المصرية.

يشار إلى أن آخر أعمال المطربة جنات تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، كما غنت المطربة تترات عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية زهرة وأزواجها الخمسة، مذكرات سيئة السمعة ، حكايات وبنعيشها، قصص النساء في القرآن، عيون القلب.4

تحل اليوم الاثنين 8 فبراير ذكرى ميلاد دلوعة السينما المصرية الفنانة الراحلة شادية والتي رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، بعد أن أثرت السينما المصرية والطرب بعدد كبير من الأعمال التي تظل خالدة في الذاكرة، فهي واحدة من الفنانات القليلات اللاتي زاد الاعتزال من نجوميتها وعشق الجمهور لها.

قال الفنان سمير صبري إن شادية تأثرت جدا بوفاة شقيقها طاهر وكانت تعتبره ابنها لأنها حملت أكثر من مرة وسقط الجنين.

وأضاف صبري خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس علي الحياة، أن الأطباء أخبروها أنها مصابة بسرطان الثدى وكانت على وشك استئصاله وذهبت لأمريكا والأطباء هناك قالوا لها إنها ليست مصابة بسرطان في الثدى، وفي هذه الفترة تقربت شادية لله سبحانه وتعالى وقررت الاعتزال

احتفل موقع البحث الشهير "جوحل" بذكرى ميلاد الـ 90 للفنانة القديرة شادية والتي رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، بعد أن أثرت السينما المصرية والطرب بعدد كبير من الأعمال التي تظل خالدة في الذاكرة، فهي واحدة من الفنانات القليلات اللاتي زاد الاعتزال من نجوميتها وعشق الجمهور لها