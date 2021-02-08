محمد نجاتي يكشف عوامل نجاح "ضربة معلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان محمد نجاتي، إن مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب هو بمثابة عمل شعبي واجتماعي وإنساني راقي جدا وبسيط ويحمل رسائل مهمة جدا.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن هذه الرسائل اختفت منذ فترة من الدراما والفن، مثل القيم والتقاليد والجدعنة والعلاقات الأسرية المترابطة والتفاني والإخلاص الشديد بين الأصدقاء وزملاء العمل.

وتابع: "ولأن أي عمل شعبي يحقق رواجا كبيرا إذا تم عمله بحرفية شديدة نجح مسلسل "ضربة معلم" جدا خاصة كما قلت لأنه يطرح مشاكل وقضايا من واقعنا المصري والشعبي بنسبة كبيرة جدا ويلمس فئات كبيرة جدا موجودة فى مصر".