محمد عبد الرحمن: عرفت النسكافيه في 3 إعدادي..وكنت أذهب لتمارين السباحة لأكل الهامبرجر

القاهرة - محمد ابراهيم - حل اليوم النجم محمد عبد الرحمن "توتا" ضيفاً، في برنامج سهرانين الذي يقدمه النجم أمير كرارة، على شاشة قناة أون، وكشف عن ذكريات طفولته.

وقال محمد عبد الرحمن آثناء استضافته :" كنت احب أفطر في طفولتي فول وطعمية مع العيش البلدي ،وكنت بتجنن لما قرطاس الطعمية يقع على الأرض؛ لأن الطعمية مغناطيس التراب والنسكافية عرفته في 3 إعدادي والرياضة بالنسبة ليا حساب، لكن ممارسة رياضة سباحة وكده كنت بروح عشان أكل هامبرجر "

وكان آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" فيلم "الخطة العايمة" وشاركه في البطولة كل من: علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم شريف رمزى، ومن إخراج معتز التوني وأحمد عبد الوهاب وكريم سامي.